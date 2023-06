Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Fünf Pkw-Aufbrüche im Bereich Donnerschwee+++Trunkenheitsfahrt mit Pkw+++

Oldenburg (ots)

+++Fünf Pkw-Aufbrüche im Bereich Donnerschwee+++ Am Samstag, in der Tatzeit von 15 Uhr bis zum Sonntagmorgen, 01.05 Uhr, wird in der Kreuzstraße, im Kleinen Kuhlenweg und im Otterweg (OT Donnerschwee) zunächst bei drei Pkw jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Es werden im Fahrzeug liegende Wertgegenstände entwendet; neben Geldbörsen, Bargeld und Dokumenten gehören dazu auch ein Smartphone und Ladekabel. Ein vierter und fünfter Pkw-Aufbruch wird am Sonntagmorgen um 07.50 Uhr in der Ammergaustraße und 08.35 Uhr in der Kranbergstraße, wiederum Ortsteil Donnerschwee, gemeldet. Als Diebesgut wird hier nur ein Etui verzeichnet. -814688, 815000, 815010, 816009, 816040- +++Trunkenheitsfahrt mit Pkw+++ Am Sonntagmorgen um 07.25 Uhr fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Nordstraße auf, der in leichten sogenannten Schlangenlinien fährt. Eine anschließende Kontrolle ergibt beim 41jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille. Es folgt eine Blutentnahme in der Dienststelle am Friedhofsweg und eine Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens gemäß § 316 StGB.-815908- -

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

