LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 15.04.2023 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land gegen 22:45 Uhr in Altenburg im Bereich der Feldstraße einen 21-jährigen Ford-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr