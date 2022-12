Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht unbekannte Unfallverursacherin, Einbrecher in Firma in Stade-Wiepenkathen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Polizei Buxtehude sucht unbekannte Unfallverursacherin

Am gestrigen späten Sonntagnachmittag gegen 16:45 h ist es in Buxtehude-Ovelgönne in der Straße "Inne Beek" zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt nach dem Verursacher sucht. Eine bisher unbekannte Autofahrerin war zu der Zeit beim Vorbeifahren mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Audi A3 Sportback kollidiert und hatte einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, war die Fahrerin dann in Richtung Moisburg weitergefahren. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Chevrolet in der Farbe "türkis" oder ähnlich gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 auf der Buxtehuder Wache zu melden.

2. Einbrecher in Firma in Stade-Wiepenkathen - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagnachmittag, 15:00 h bis Montagmorgen, 07:30 h in Stade-Wiepenkathen in der Alten Dorfstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Nutzfahrzeugbetriebes eingedrungen. Im Gebäude wurden dann anschließend die Büroräume durchsucht und verwüstet. Vermutlich mie einem Laptop als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt entkommen. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell