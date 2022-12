Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 28 Solarmodule in Stade, Nissan Navara in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden 28 Solarmodule in Stade

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von gestern Abend, 17:00 h und heute Morgen, 07:30 h in Stade in der Straße "Hinterdeich" von einer dortigen Baustelle 28 Solarmodule und zwei Wechselrichter entwendet und konnten mit der Beute unbemerkt flüchten. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Diebe mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Nissan Navara in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 21:30 h und 07:25 h in Buxtehude im Ardestorfer Weg einen dort in einer Lagerhalle abgestellten Geländewagen geknackt und entwendet. Der schwarze PickUp Nissan Navara hat eine Laderaumabdeckung und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen STD-GI 45. Das Fahrzeug stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Zeugen, die die Autodiebe beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich bei Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell