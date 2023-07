PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe versuchen Automaten aufzubrechen +++ Diebe suchen Zelt auf +++ Unfall mit Verletztem beim Niederwalddenkmal

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe versuchen Automaten aufzubrechen, Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße, Samstag, 22.07.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 25.07.2023, 10:15 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in Idstein-Walsdorf einen Lebensmittelautomaten aufzubrechen. Am Dienstagmorgen stellten Anwohner den beschädigten Automaten fest und riefen die Polizei. Während der Spurensicherung der Beamten zeigte sich, dass Diebe zwischen Samstag und Dienstag versucht hatten, den in der Idsteiner Straße nahe einer Feuerwache aufgestellten Automaten aufzubohren, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Nachdem dieser Versuch offenbar misslungen war, traten die Täter unverrichteter Dinge die Flucht an. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

2. Diebe suchen Zelt auf, Walluf, Johannisfeld, Sonntag, 16.07.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 11:30 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche haben Diebe mehrere Gegenstände aus einem Veranstaltungszelt in Walluf mitgehen lassen. Eine Verantwortliche des auf einer Grünfläche in der Straße "Johannisfeld" aufgestellten Zeltes bemerkte am Samstag den Diebstahl und informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten zuvor unbemerkt das besagte Zelt einer Kulturinitiative aufgesucht, betreten und dann dutzende Gegenstände daraus gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

3. Unfall mit Verletztem beim Niederwalddenkmal, Rüdesheim am Rhein, L 3034, Am Niederwald, Montag, 24.07.2023, 09:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Niederwalddenkmal verletzt. Gegen 09:15 Uhr waren ein 77-Jähriger in einem Dacia und eine 41-Jährige in einem VW in dieser Reihenfolge auf der L 3034 in Richtung "Am Niederwald" unterwegs. Der Fahrer des Dacia wollte in einen dortigen Feldweg nach links abbiegen und verringerte demnach die Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 41-jährige VW-Fahrerin ersten Ermittlungen zufolge zu spät, sodass sie auf den Dacia auffuhr. Bei dem Unfall wurde der Vorausfahrende leicht verletzt. Im Gegensatz zum Dacia war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

