PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfälle mit Verletzten+++Fahrten unter Drogeneinfluss+++Pkw beschädigt+++Gast mit zerbrochener Flasche verletzt und Widerstand geleistet

Bad Schwalbach (ots)

+++Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Taunusstein, Altensteiner Straße/Forsthausstraße, Freitag, 21.07.23, 16:35 Uhr

Am Freitagnachmittag missachtete ein 35 Jahre alter Fahrer aus Koblenz mit einem VW-Transporter in der Altensteiner Straße, Einmündung Forsthausstraße, die Vorfahrt eines Opel Astra, der von einer 33 Jahre alten Fahrerin aus Taunusstein gefahren wurde. Der VW-Transporter prallte zudem noch gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte sowie eine 43 Jahre alte Beifahrerin des Opel Astra leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt etwa 22.500 EUR.

+++Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Bad Schwalbach, L3374, Reitallee, Samstag, 22.07.2023, 16:50 Uhr

Am Samstagnachmittag stürzte ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankfurt mit seiner Yamaha auf der L3374/Reitallee im Verlauf einer Kurve und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 EUR.

+++1. Fahrt unter Drogeneinfluss

Lorch, Am Ranselberg, Samstag, 22.07.23, 21:00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Lorch wurde die Polizei aus Rüdesheim fündig: ein 56 Jahre alter Fahrer aus Lorch fiel bei der Kontrolle auf, ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Bei der Anschließenden Durchsuchung wurden bei der 36 Jahre alten Beifahrerin aus Lorch außerdem noch Betäubungsmittel gefunden. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++2. Fahrt unter Drogeneinfluss

Taunusstein, Dornbornstraße, Samstag, 22.07.23, 22:10 Uhr

Am Samstagabend wurde durch eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach im Bereich der Dornbornstraße ein Fahrzeug kontrolliert. Die 22 Jahre alte Fahrerin aus Taunusstein wies Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln auf. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte außerdem eine geringe Menge an weiteren Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Die Fahrerin musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

+++Pkw beschädigt

Geisenheim, Behlstraße, Sonntag, 23.07.23, 03:10 Uhr

In der Nacht zu Sonntag warfen in der Behlstraße Unbekannte einen Blumenkübel in die Scheibe eines geparkten BMW Mini.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Telefon 06722 91120 entgegen.

+++Gast mit zerbrochener Flasche verletzt und Widerstand geleistet

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Sonntag, 23.07.23, 04:45 Uhr

Ein alkoholisierter Gast weigerte sich am frühen Sonntagmorgen, nach Aufforderung ein Lokal zu verlassen. Er bedrohte mit einer zerbrochenen Flasche die anwesenden Gäste und verletzte sogar im Gerangel einen 41 Jahre alten Rüdesheimer leicht. Eine medizinische Versorgung war hier aber nicht nötig. Der 45 Jahre alte Täter leistete bei der anschließenden Festnahme durch eine Polizeistreife noch Widerstand, indem er einem Beamten gegen das Bein trat.

Da der Beschuldigte offensichtlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde er dem Haftrichter vorgeführt, da er zurzeit ohne festen Wohnsitz ist.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell