PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw über Nacht gestohlen +++ Imbiss am Niederwalddenkmal aufgebrochen +++ Eingangstür hält Einbrechern stand +++ Polizei kontrolliert +++ Brennende Fahrzeuge im R-T-K

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertiger Pkw über Nacht gestohlen, Taunusstein-Bleidenstadt, Panoramastraße, Mittwoch, 19.07.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 20.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Vergangene Nacht haben Autodiebe in Bleidenstadt zugeschlagen und dort einen hochwertigen SUV entwendet. Am Donnerstagmorgen mussten die Besitzer eines weißen Lexus RXH450 dessen Fehlen aus ihrer Einfahrt in der Panoramastraße feststellen und bei der Polizei anzeigen. Derzeit gehen die Ermittler von einem Diebstahl des knapp 47.000 Euro teuren Fahrzeugs aus. Zuletzt war dieses mit den amtlichen Kennzeichen "WI-BV 555" versehen gewesen.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Imbiss am Niederwalddenkmal aufgebrochen, Rüdesheim am Rhein, Am Niederwald, Dienstag, 18.07.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in den Imbiss am Niederwalddenkmal in Rüdesheim eingestiegen. So hatten sich die Täter mutmaßlich im Schutze der Dunkelheit der Verkaufsbude genähert und sowohl die Eingangstür aufgehebelt, als auch zwei Vorhängeschlösser geknackt. Nachdem ihnen so der Zutritt zum Imbiss gelungen war, entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt.

3. Eingangstür hält Einbrechern stand, Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße, Festgestellt: Mittwoch, 19.07.2023, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher bereits an der Eingangstür eines Bad Schwalbacher Mehrfamilienhauses gescheitert. Demnach stellten Bewohner des Mehrparteienhauses aus der Gartenfeldstraße am Mittwochmorgen augenscheinlich frische Hebelspuren an der Zugangstür fest und informierten die Polizei. Nach einer ersten Spurensicherung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Einbrecher versucht hatten die Tür aufzubrechen, dabei jedoch gescheitert waren und ihr Vorhaben so abbrechen mussten. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Einbruchversuchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Polizei kontrolliert Autofahrerinnen und Autofahrer, Eltville am Rhein, Bertholdstraße / Holzstraße, Mittwoch, 19.07.2023, 09:15 Uhr bis 12:15 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag hat der Regionale Verkehrsdienst eine mehrstündige Verkehrskontrolle in Eltville durchgeführt und dabei ein besonderes Augenmerk auf Handy- und Gurtverstöße gelegt. Zwischen 09:15 Uhr und 12:15 Uhr hatten sich die Beamtinnen und Beamten in der Bertholdstraße Ecke Holzstraße postiert und von hier aus den Straßenverkehr überwacht. Leider mussten sie dabei nicht lange warten, bis die ersten unangeschnallten Personen an ihnen vorbeifuhren. Gleich neun Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden vom Verkehrsdienst angehalten, belehrt und nach einem aufklärenden Gespräch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige weitergeschickt. Sowohl mit den Betroffenen, als auch mit Anwohnern kamen gute und konstruktive Gespräche zustande. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen um so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.

5. Brennender Traktor und Pkw sorgen für Sperrungen, Rüdesheim am Rhein, Presberg, L 3272, Eltville-Martinsthal, B 260 Mittwoch, 19.07.2023, 12:00 Uhr & 20:00 Uhr

(fh)Gleich zwei brennende Fahrzeuge sorgten im Laufe des Mittwochs im Rheingau-Taunus-Kreis zu zeitweisen Straßensperrungen. Zunächst mussten Polizei und Feuerwehr gegen 12:00 Uhr zur B 260 in Höhe Eltville-Martinsthal anrücken. Hier geriet zuvor ein weißer Transporter, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten des Fahrzeugs musste die Bundesstraße einseitig für gut zwei Stunden gesperrt bleiben. Durch die ebenfalls verständigte Straßenmeisterei wurden dann die restlichen Spuren des zuvor brennenden Transporters beseitigt. Gegen 20:00 Uhr kam es kurz vor Presberg zum Brand eines weiteren Fahrzeugs, diesmal einem Traktor samt Anhänger. Beim Eintreffen der verständigten Streife war bereits ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren mit dem Löschen des in Vollbrand stehenden Gespanns beschäftigt. Für die Löscharbeiten musste in diesem Fall die angrenzende L 3272 für mehrere Stunden komplett gesperrt bleiben. Wie auch in Martinsthal wurde der Verkehr durch die Polizei mit der Unterstützung von Feuerwehr und Straßenmeisterei umgeleitet. Der Traktor sowie der mit Stroh beladene Anhänger brannten komplett aus. Auch hier wird derzeit ein vorsätzliches Handeln ausgeschlossen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell