POL-HS: Diebstahl aus PKW

Wassenberg-Birgelen (ots) - Auf dem Elsumer Weg ereignete sich am Donnerstag (24. November), gegen 11 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Lkw, der Heizöl geladen hatte. Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen aus Richtung L 117 kommend in Richtung Dohr unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Der Lkw kippte um und stürzte in ein angrenzendes Feld. Aus dem Fahrzeug liefen Heizöl und Dieselkraftstoff aus so dass die ...

