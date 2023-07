PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Werkzeug aus Baustelle entwendet +++ Kindergarten von Einbrechern heimgesucht +++ Motorrad aus Einfahrt gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Werkzeug aus Baustelle entwendet,

Taunusstein-Wehen, Mainzer Allee, Freitag, 14.07.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 17.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Werkzeugdiebe haben am Wochenende auf einer Baustelle in Taunusstein-Wehen zugeschlagen. Der oder die Täter brachen das Schloss eines in der Mainzer Allee abgestellten Baustellencontainers auf und eigneten sich anschließend aus diesem mehrere Elektrowerkzeuge an. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Kindergarten von Einbrechern heimgesucht, Idstein-Wörsdorf, Auf der Roterd, Freitag, 14.07.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 17.07.2023, 07:15 Uhr

(fh)Übers vergangene Wochenende brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf ein. Die Einbrecher begaben sich zur Gebäuderückseite der Einrichtung in der Straße "Auf der Roterd" und brachen dort ein Fenster auf. Zuvor hatten sie auch versucht eine Zugangstür aufzuhebeln, blieben dabei aber erfolglos. Durch das Fenster in den Kindergarten gelangt, durchsuchten die Täter mehrere Räume und nahmen einen Laptop, eine Geldkassette sowie eine Spendendose an sich, ehe sie unerkannt das Weite suchten. Der Wert der entwendeten Gegenstände und des Bargelds summieren sich auf fast 2.000 Euro. Die angefallene Sachschadenshöhe beträgt weitere 2.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern liegen derzeit noch nicht vor, weshalb die Polizeistation Idstein Hinweise über die Telefonnummer (06126) 9394-0 erbittet.

3. Motorrad aus Einfahrt gestohlen,

Taunusstein-Wehen, Leipziger Straße, Sonntag 16.07.2023, 23:50 Uhr bis Montag 17.07.2023, 07:45 Uhr.

(eh) Aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Leipziger Straße in Taunusstein-Wehen wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Motorrad der Marke Aprilia gestohlen. Ein Mann aus Taunusstein parkte dieses dort mit eingerastetem Lenkradschloss. Am nächsten Morgen musste der Mann feststellen, dass sein Motorrad entwendet worden war. Der Wert der Maschine beträgt circa 12.000EUR. Zuletzt war die rot/schwarze Aprilia Tuona V4 1100 Factory mit dem Kennzeichen RÜD-G 136 versehen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell