Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Gemarkung Ackenhausen. Landesstr. 489. Zeit: Sonntag, 11. Juni 2023, 15:00 Uhr. Ein 20-jähriger Kradfahrer aus Nordstemmen befuhr mit seinem Motorrad die L 489, von Ackenhausen kommend,in Richtung Bad Gandersheim. Kurz vor Kreuzungsbereich Altgandersheim / Wolperode verliert er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt. Der 20-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus Northeim ambulant behandelt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 4500.-Euro.

