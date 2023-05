POL-PDNW: Haßloch - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Niederkirchen (ots) - Am 21.05.2023 kam es in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Prälat-Krämer-Straße in Niederkirchen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher streifte beim Vorbeifahren einen dort abgestellten, grauen VW Golf und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, ...

