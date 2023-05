Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Btm-Einfluss vom Unfallort entfernt

Grünstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am gestrigen Montag gegen 17:30 Uhr in der Kaiserhecke einen Fahrer, der mit seinem Pkw zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beim Vorbeifahren streifte und seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Im Nachgang konnte der verantwortliche Fahrer durch Polizeibeamte ermittelt und angetroffen werden. Aufgrund von Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuten können, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell