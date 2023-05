Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit gefälschtem Führerschein zur Arbeit gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 31-Jähriger aus Pirmasens mit seinem Transporter, als er am 22.05.2023 um 08:00 Uhr in der Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass der durch den Fahrer ausgehändigte ausländische Führerschein eine Totalfälschung darstellte. Für den Mann war daher die Fahrt beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Arbeitskollegen übergeben. Nun muss sich der Pirmasenser in zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

