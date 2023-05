POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - 35-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Dürkheim (ots) - Der Polizei Bad Dürkheim ging am Sonntagmorgen, gegen 04:35 Uhr, ein Zeugenhinweis ein, dass eine alkoholisierte Frau Auto gefahren sei. Die 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bad Dürkheim konnte unweit ihres PKWs in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein ...

