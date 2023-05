Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 20.05.2023, kam es in den späten Abendstunden in der Straße Am Speyerbach, zu einem Zwischenfall zwischen einem 19- jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Fußgänger. Demnach trat der unbekannte Fußgänger dem vorbeifahrenden Fahrradfahrer gezielt gegen das Vorderrad. Der 19-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde der Radfahrer verletzt und musste am Folgetag in einem Krankenhaus behandelt werden. Ferner wurde das hochwertige Fahrrad beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell