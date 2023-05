Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der A61 nach Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen, sowie im Stau Folgeunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Schifferstadt (ots)

Am 30.04.2023 gegen 18 Uhr ereignete sich auf der A 61 in Richtung Süden, zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Audi den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem vorausfahrenden Fiat, welcher kurz vor dem Audi zum Überholen ausscherte. Die 40-jährige Fahrerin des Fiat verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor das Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer, sowie beide Mitinsassinnen des Fiat leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung mit oberflächlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 65.000EUR belaufen. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die A61 zwischenzeitlich für 35 Minuten voll- und anschließend noch circa 55 Minuten teilgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Im entstandenen Rückstau kam es gegen 18:50 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein ungeduldiger 44-jähriger Mann mit seinem Seat den Stau auf dem Standstreifen umfahren wollte und hierbei einen auf dem rechten Fahrstreifen, im Stau stehenden Lkw, beim Vorbeifahren touchierte. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Seat Atemalkoholgeruch festgestellt und ein entsprechender Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 1,15 Promille ergab. Für den Mann folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Gegen die Fahrer der Fahrzeuge aus dem vorausgegangen Unfall wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Fahrer des Seat aus dem Folgeunfall muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Schifferstadt und der Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell