Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 20. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt

Dienstag, 19.07.2022, gegen 16:05 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Harzstraße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Eine 41-jährige Autofahrer, die mit ihrem Auto auf der Harzstraße unterwegs war, hatte vermutlich aus Unachtsamkeit das vorfahrtberechtigte Auto des 50-Jährigen übersehen. Dieser war von der Maurenstraße in die Harzstraße eingebogen, wobei es dann zur Kollision gekommen war. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 5000 Euro.

Wolfenbüttel: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 19.07.2022, gegen 17:45 Uhr

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach hatte ein 47-jähriger Autofahrer, der von der Gebrüder-Welger-Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, die entgegenkommende Motorradfahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen. Durch die Kollision stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Am Auto und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

