POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Jugendliche attackieren Sicherheitsdienst mit Pfefferspray

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 29.04.2023 kam es zu einer Gewalttat am Gradierbau in Bad Dürkheim. Zwei Sicherheitskräfte wurden von drei jugendlichen Tätern angegriffen und mit Pfefferspray besprüht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wurden gegen 21:25 Uhr durch den Rettungsdienst alarmiert. Die beiden Security-Mitarbeiter sollten den Gradierbau in Vorbereitung auf die anstehende "Hexennacht" bestreifen, als sie von den Tätern angegriffen wurden. Ein männlicher Jugendlicher und zwei weibliche Jugendliche gingen auf einen der Security zu, wobei der junge Mann eine Zigarette in Richtung des Wachmanns schnippte. Als der Security ihn zur Rede stellte, besprühte ihn der Täter unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht. Als der zweite Security-Mitarbeiter seinem Kollegen zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem Täter attackiert und ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Kurpark. Die beiden Security-Mitarbeiter wurden durch den Angriff verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den flüchtigen Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

Die Hexennacht, die traditionell in der Nacht zum 1. Mai gefeiert wird, ist bekannt für ihre Streiche und manchmal auch für gewalttätige Übergriffe. Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, friedlich zu feiern und respektvoll miteinander umzugehen.

