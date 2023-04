POL-PDNW: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots) - Am Freitag, den 28.04.2023, im Zeitraum von 14:00 - 19:00 Uhr, zerkratze ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand in der Straße Am Wehrhaus in Grünstadt abgestellten silbernen VW Golf. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93 120 oder per ...

mehr