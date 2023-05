POL-PDNW: Mit gefälschtem Rezept aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag, 20.05.2023, kam es in den späten Abendstunden in der Straße Am Speyerbach, zu einem Zwischenfall zwischen einem 19- jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Fußgänger. Demnach trat der unbekannte Fußgänger dem vorbeifahrenden Fahrradfahrer gezielt gegen das Vorderrad. Der 19-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle ...

mehr