POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Taschendiebe mischen sich unter Feiernde

Nieder-Olm (ots) - Nachdem ein 20-jähriger Mann aus Nieder-Olm mit einem Messer bedroht wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Am Donnerstag den 18.05.2023 gegen 18:00 Uhr befand sich der 20-Jährige im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Pariser Straße in Nieder-Olm. Mit einer 8-9-köpfigen Personengruppe, die sich ebenfalls in der Tankstelle befand, entwickelte ...

