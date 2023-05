Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, nach Bedrohung in Tankstelle Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots)

Nachdem ein 20-jähriger Mann aus Nieder-Olm mit einem Messer bedroht wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Donnerstag den 18.05.2023 gegen 18:00 Uhr befand sich der 20-Jährige im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Pariser Straße in Nieder-Olm. Mit einer 8-9-köpfigen Personengruppe, die sich ebenfalls in der Tankstelle befand, entwickelte sich ein Streitgespräch, im Laufe dessen ein junger Mann ein Küchenmesser aus seinem Rucksack hervorholte und dieses gegen den 20-jährigen aus Nieder-Olm richtete. Nachdem der 20-Jährige daraufhin aus dem Verkaufsraum flüchtete, verlies auch die Personengruppe das Tankstellengelände. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Mainz 3, konnte weder die Personengruppe noch der Haupttäter angetroffen werden.

Der Haupttäter, welcher das Messer zog, konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca 1,80m, schwarze kurze Haare, trug eine weiße Trainingsjacke und eine schwarze Jogginghose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

