Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim - alkoholisierter Radfahrer liegt bewusstlos im Graben

Mainz (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer sieht am gestrigen Feiertag, gegen 16:30 Uhr, einen Radfahrer im Straßengraben der K 31 zwischen Essenheim und Nieder-Olm liegen und hält an. Der Ersthelfer, ein Arzt in seiner Freizeit, verständigt daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei und betreut den bewusstlosen Radfahrer, der wenig später wieder zu sich kommt. Er weist nur leichte Verletzungen auf und wird durch den Rettungsdienst versorgt. Polizeibeamten gegenüber gibt der 56-jährige Radfahrer später an, auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein. Bei einem Alkoholtest erreicht er einen Wert von 1,33 Promille. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell