POL-PPMZ: Mainz - Stadtgebiet; Telefonbetrüger festgenommen - Betrugsopfer gesucht

Mainz-Ebersheim (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr befuhr ein LKW die Neugasse in Mainz-Ebersheim in Richtung Römerstraße und touchierte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel Corsa mit Mainzer Zulassung. Obwohl der Fahrer sogar noch von Anwohnern auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Der LKW wird beschrieben als 7 ½ Tonner mit weißer Plane ...

