POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth +++ Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Eine alkoholisierte Frau ist am Mittwoch, 12. April 2023, 18:30 Uhr, in Brake von der Polizei kontrolliert worden. Die 48-jährige Brakerin befuhr mit einem Pkw die Kirchenstraße und wurde in Höhe der Straße "Am Helgen" gestoppt. Während der Kontrolle nahmen die Beamten zunächst ...

mehr