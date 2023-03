POL-CE: Versuchter Einbruchdiebstahl in Westercelle - Zeugen gesucht

Celle (ots) - Am Dienstag, den 28.03.2023, gegen 20:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Parteien in der Heese zu einem Kellerbrand. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten aus bisher ungeklärter Ursache Holzbretter/Sperrmüll, welche in der Nähe der Kellertreppe gelagert wurden, in Brand. Ein Anwohner stellte im Hausflur schwarzen Rauch fest und alarmierte ...

