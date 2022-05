Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Ilvesheim. Ein 56-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Wachenheimer Straße in Richtung Heddesheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Brunnenweg missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Hyundai-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

