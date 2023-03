Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen zwischen Boye und Winsen/Aller

Celle

Am Montag, den 27.03.2023, gegen 22:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 180 zwischen Boye und Winsen/Aller. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 18-jährige Fahrer mit seinem Toyota die L180 von Boye kommend in Richtung Winsen/Aller. Der Fahrer wollte einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Während des Überholvorgangs in einer leichten Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers bzw. überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum. Obwohl das Fahrzeug bei dem Aufprall sehr stark beschädigt worden ist, wurde der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer lediglich mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Celle verbracht werden. Bei dem Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

