POL-CE: Fahrrad-Kontrollen zum Ferienstart

Winsen/Aller (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Winsen/A. zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden: Der Fahrer eines Pkw Mercedes geriet aus unbekannten Gründen beim Abbiegen von der Potsdamer Straße in den Mühlenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Garagenwand. Nach dem Aufprall entfernte sich der Fahrer zu Fuß unerkannt vom Ort. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden; die Wand wurde durch einen Sachverständigen des ...

mehr