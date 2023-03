Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in der Heese ohne Verletzte - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am Dienstag, den 28.03.2023, gegen 20:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Parteien in der Heese zu einem Kellerbrand. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten aus bisher ungeklärter Ursache Holzbretter/Sperrmüll, welche in der Nähe der Kellertreppe gelagert wurden, in Brand. Ein Anwohner stellte im Hausflur schwarzen Rauch fest und alarmierte die Hausbewohner. Nachdem alle Bewohner das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen hatten, begaben sich zwei Bewohner in den Keller und löschten den Brand mit mehreren Wassereimern. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr Celle traf umgehend Maßnahmen zur Belüftung des Kellers. Die Erstlöscher wurden von der Rettungswagenbesatzung untersucht, bei dem Vorfall wurde aber keiner verletzt.

Die Ermittlungen wurden von der Polizei Celle aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, sich bei der Polizei Celle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell