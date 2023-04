Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer in Wildeshauen +++ Radfahrer entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwoch, 12. April 2023, 12:50 Uhr, in Wildeshausen mit einem Pkw zusammengestoßen. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit wollte eine 33-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Ford aus der Straße "An der Reithwiese" auf den Westring einfahren. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Pedelecs, der den Radweg am Westring in verbotswidriger Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß entstanden am Ford Schäden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Der Fahrer des Pedelecs setzte seine Fahrt in Richtung Nordring fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Er wurde von der 33-Jährigen beschrieben als:

- männlich - ungefähr 25 - 30 Jahre alt - ca. 185 - 190 cm groß - bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose - die Kapuze des Pullovers trug er auf dem Kopf - bei dem Rad handelte es sich um ein graues E-Mountainbike

Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

