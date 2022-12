Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: BAB 9 vollgesperrt

Schleiz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 Richtung München bei Schleiz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dabei kam der 84-j. Fahrer eines Pkw Hyundai aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrmals an der Böschung und geriet zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer aus Niedersachsen wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro. Die BAB 9 war während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden vollgesperrt.

