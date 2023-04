POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Dienstag, 11. April 2023, gegen 10:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Zur Unfallzeit befuhr eine 85-jährige Frau aus Brake mit einem Pkw die Niedersachsenstraße. Beim Linksabbiegen in die Kirchenstraße missachtete sie den Vorrang einer 72-Jährigen ...

