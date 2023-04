POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei haben am "Carfreitag" (07. April 2023) und auch am Ostermontag (10. April 2023) verstärkt Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Fahrzeugen, an denen äußerlich erkenn- oder hörbare Veränderungen vorgenommen wurden. Am Carfreitag wurden 56 Fahrzeuge kontrolliert. In sechs Fällen stellten die Beamten ...

mehr