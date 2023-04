Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeug-Kontrollen in Nordenham am Osterwochenende

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei haben am "Carfreitag" (07. April 2023) und auch am Ostermontag (10. April 2023) verstärkt Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Fahrzeugen, an denen äußerlich erkenn- oder hörbare Veränderungen vorgenommen wurden.

Am Carfreitag wurden 56 Fahrzeuge kontrolliert. In sechs Fällen stellten die Beamten Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und damit zur Untersagung der Weiterfahrt führten. So wurden beispielsweise unzulässige Rad-/Reifenkombinationen oder Beleuchtungseinrichtungen und vorgenommene Änderungen am Fahrwerk erkannt.

Ebenfalls sechs erloschene Betriebserlaubnisse waren das Ergebnis der Kontrollen am Ostermontag. Hier wurde zum Beispiel ein Kleinkraftrad kontrolliert, das nach vorgenommenen Manipulationen eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichte. Zulässig wären maximal 45 km/h. An einem Motorrad wurden Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen, wodurch die Schallemissionen über dem gesetzlichen Grenzwert lag.

An beiden Tagen wurden im Stadtgebiet zudem Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, die zur Einleitung mehrerer Bußgeldverfahren führten.

Wenn durch Bauartveränderungen Menschen belästigt oder durch waghalsiges Fahrverhalten sogar gefährdet werden, wird die Polizei auch zukünftig konsequent einschreiten. Verkehrssünder müssen sich bewusst machen, dass ihr Fehlverhalten zum Entzug der Fahrerlaubnis und auch Verlust des Fahrzeugs führen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell