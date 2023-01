Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizist stellt privat Ladendiebe nach Tat im Lebensmittelmarkt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In einem Lebensmittelmarkt an der Straße Am Anger konnten am Samstag (31.12., 11.30 Uhr) zwei Männer gestellt werden, die ohne Bezahlung mit einem vollen Einkaufswagen den Laden verlassen haben.

Beobachtet wurde das zuvor verdächtige Verhalten des Duos von einem Beamten der Polizei Gütersloh, welcher privat in dem Lebensmittelgeschäft war. Die zwei Männer hatten ihren Einkaufswagen randvoll mit Lebensmitteln und hochwertigen Alkoholika gepackt und hielten sich im Markt im Bereich der Eingangsschranken auf. Der Polizist nahm in der Folge wahr, wie die Männer bei einer günstigen Gelegenheit das Geschäft durch den Eingangsbereich verließen und den vollgepackten Einkaufswagen in Richtung Parkplatz schoben. Nachdem der Beamte den Männern hinterhereilte, stellte er das Duo am Ausgang des Geschäfts und verständigte die Marktmitarbeiter.

Die anschließenden hinzugezogenen Polizeikräfte nahmen die Personalien der beiden 26- und 41-jährigen Männer aus Gütersloh und Mülheim an der Ruhr auf. Der Warenwert des vollen Einkaufswagens lag bei rund 400 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Männer ein.

