POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim; LKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Ebersheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr befuhr ein LKW die Neugasse in Mainz-Ebersheim in Richtung Römerstraße und touchierte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel Corsa mit Mainzer Zulassung.

Obwohl der Fahrer sogar noch von Anwohnern auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Der LKW wird beschrieben als 7 ½ Tonner mit weißer Plane und grünem Schriftzug. Das Kennzeichen ist unbekannt, jedoch soll es ausländisch gewesen sein.

Der Corsa wurde im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt und der Tankdeckel herausgebrochen.

Zudem wird auch eine weitere Zeugin gesucht, welche mit ihrem Kleinwagen direkt hinter dem LKW fuhr und den Unfall ebenfalls beobachtet haben muss.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

