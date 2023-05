Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Terminhinweis für Medien - IDAHOBIT - Innenminister hisst Regenbogenflagge an Polizeipräsidium Mainz

Mainz (ots)

Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, und Transphobie (IDAHOBIT) hisst Innenminister Ebling die Regenbogenflagge am PP Mainz. Erstmalig werden in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz an den Hauptgebäuden der Polizeipräsidien, des Landeskriminalamtes sowie der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz Regenbogenfahnen als Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung gehisst. Der Aktionstag wird seit 2005 am 17. Mai begangen. Die Veranstaltung findet statt am

Mittwoch, 17. Mai 2023, um 12:30 Uhr,

Polizeipräsidium Mainz Valenciaplatz 2 55118 Mainz.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Um Anmeldung bis zum 16. Mai 2023 wird gebeten.

