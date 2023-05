Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Streitigkeiten in Straßenbahn - Mann gesucht

Mainz (ots)

Die Polizei hat gestern Abend nach einem Mann gesucht, der im Verdacht stand, während eines lautstarken Streits in einer Straßenbahn, einen anderen Mann mit einem Messer bedroht zu haben.

Gegen 21:00 Uhr soll es in einer Straßenbahn in Richtung Finthen zu einem Streit zwischen einem 30-Jährigen und einem weiteren Mann gekommen sein. Der 30-Jährige gibt später an, er sei zwei Mal von diesem geschlagen worden. Dabei habe der Mann ein Messer in der Hand gehalten und seinem Kontrahenten gesagt, ihn fertig zu machen. Eine unabhängige Zeugin gab dazu später an, dieser hätte ein geschlossenes Klappmesser in der Hand gehabt. Ob es tatsächlich zu den Schlägen gekommen sei, steht derzeit nicht fest. Hierzu wird die Videoüberwachung in der Straßenbahn durch die Polizei ausgewertet werden. Der unbekannte Beteiligte hat die Straßenbahn gegen 21:08 Uhr an der Haltestelle Hugo-Eckener-Straße verlassen. Er hatte einen E-Scooter dabei, mit welchem er weitergefahren ist. Er soll ca. 40 - 50 Jahre alt gewesen sein und auffällig lange, braune "zottelige" Haare sowie einen Bart gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden: 06131 - 65 4210.

