Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Finthen (ots)

Am Mittwoch den 11.05.2023 kam es im Zeitraum zwischen 09:30 - 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Finthen, während die Bewohner lediglich zum Einkaufen außer Haus waren.

Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst die Terrassentür im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln, um in das Innere des Hauses in der Goldregenstraße zu gelangen. Da dies nicht gelang, wurde ein Fenster aufgehebelt, durch das der oder die Täter letztendlich in das Haus einstiegen. Anschließend wurden Zimmer und Einrichtungsgegenstände nach Wertsachen durchsucht.

Als die Bewohner nach ca. einer Stunde Abwesenheit nach Hause kamen, bemerkten sie das offene Fenster und den Einbruch.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche durchgeführt, der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Eine Zeugenbefragung in der Nachbarschaft ergab Hinweise auf einen ortfremden Mercedes mit drei dunkel gekleideten Insassen. Eine nähere Beschreibung des Autos sowie der Personen, die eventuell mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird derzeit noch ermittelt.

Wer im Zeitraum von 09:00 - 10:30 Uhr Feststellungen in Mainz-Finthen, insbesondere rund um die Goldregenstraße machen konnte oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell