POL-Bremerhaven: Nächtlicher Raub in Bremerhaven-Mitte - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Dass seine nächtliche Spritztour mit gleich zwei Strafanzeigen enden würde, hatte sich ein 17-jähriger Autofahrer in Bremerhaven-Leherheide wohl nicht so vorgestellt: Nachdem er einen Unfall in der Nacht zu Montag, 19. Dezember, verursacht hatte, ergriff der Jugendliche die Flucht. Was er dabei offenbar nicht bemerkte: Sein Kennzeichen blieb an ...

