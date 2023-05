Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Welle betrügerischer Telefonanrufe - Täter erfolglos

Mainz (ots)

Eine Welle von Schockanrufen hat gestern Mainz und Rheinhessen erfasst und viele Menschen zunächst betroffen und nachdenklich gemacht. Die Täter gingen allerdings leer aus. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen gestern von Telefonbetrügern angerufen worden sind, aber es ist bekannt, dass es zu keinem Erfolg für die Täter kam. Alle Angerufenen haben offensichtlich sehr schnell erkannt haben, dass es sich nicht um echte Kommissare oder Staatsanwälte handelt die am Telefon erklären wollten, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, Menschen gestorben seien und jetzt eine hohe Summe nötig wäre um eine Untersuchungshaft abzuwenden.

Neun Personen im Alter von 53 bis 91 Jahren haben dies der Polizei über Notruf mitgeteilt und damit eine Strafanzeige erstattet. Auch wenn es in keinem Fall zu einem Schaden gekommen ist und alle Angerufen diese Schockanrufe gut verarbeiten konnten, ist es für die polizeilichen Ermittlungen wichtig auch von, für die Täter erfolglosen Anrufen zu erfahren. Sie fordert daher auf, diese Schockanrufe über die bekannten Nummern der Polizei mitzuteilen.

Das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Mainz ist am Samstag auf dem Wochenmarkt in Mainz-Gonsenheim zu finden. Polizistinnen und Polizisten beraten an diesem Tag insbesondere zu "Betrugsmaschen am Telefon".

