Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden in der Cuno-Hoffmeister-Straße und in der Neustadter Straße in Sonneberg jeweils Verkehrsteilnehmer angehalten, die unter Drogeneinfluss standen. Bei einem 20-jährigen Audi-Fahrer zeigte ein Drogenschnelltest eine Beeinflussung an, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Und auch bei der Kontrolle eines 22-Jährigen in der Neustadter Straße schlug ein Test auf Amphetamin/Methamphetamin an, sodass ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Beide müssen sich nun im Sinne einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

