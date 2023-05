POL-PPMZ: PP Mainz - Kirchheimbolanden; Motorrad-Sicherheitstag am Donnersberg

Mainz-Bretzenheim (ots) - Als am Montagmorgen eine 23-jährige Mainzerin mit ihrem 3-jährigen Kind an der Fußgängerampel der Kreuzung Am Ostergraben / Katharina-Pfahler-Straße wartete, war ein 60-jähriger Mainzer gerade im Begriff aus Richtung Uwe-Beyer Straße nach rechts in "Am Ostergraben" abzubiegen. Als die Fußgängerampel grün wurde, lief das Kind über ...

mehr