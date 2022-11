Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221101 - 1246 Frankfurt-Westend: Personenkontrolle führt zu Auffinden von Diebesgut und Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Bei einer Routinekontrolle in Bornheim fanden Polizisten am gestrigen Mittag (31.10.2022) bei einem 49-Jährigen Diebesgut. Die Gegenstände konnten einem aktuellen Einbruch in eine Arztpraxis im Westend zugeordnet werden. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 14:20 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den Parkplatz eines Krankenhauses in der Seckbacher Landstraße gerufen, da hier eine männliche Person durch sein Verhalten auffiel. Die Polizisten trafen dort auf einen 49-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er zwei hochwertige Fotokameras dabeihatte, zu deren Herkunft und Besitzverhältnisse er keine plausiblen Angaben machen konnte.

Durch weitere Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die Gegenstände aus einem vorangegangen Einbruch stammen. Am selben morgen wurde nämlich in eine Arztpraxis in der Fellnerstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen neben weiteren Gegenständen ebendiese Kameras.

Der 49-Jährige ist bereits einschlägig als Einbrecher bekannt. Er wurde festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

