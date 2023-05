Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim; Autofahrer fährt Kind an Fußgängerampel an

Mainz-Bretzenheim (ots)

Als am Montagmorgen eine 23-jährige Mainzerin mit ihrem 3-jährigen Kind an der Fußgängerampel der Kreuzung Am Ostergraben / Katharina-Pfahler-Straße wartete, war ein 60-jähriger Mainzer gerade im Begriff aus Richtung Uwe-Beyer Straße nach rechts in "Am Ostergraben" abzubiegen.

Als die Fußgängerampel grün wurde, lief das Kind über die Straße und wurde von dem abbiegenden Autofahrer erfasst und am Fuß verletzt.

Das Kind wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Fahrer hat mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu rechnen.

