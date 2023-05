Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt; LKW kollidiert mit Auto und flüchtet

Mainz - Neustadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr eine 50-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Auto die rechte Spur der Rheinallee in Richtung Mombach. Auf Höhe der Feuerwehr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein LKW mit Sattelauflieger links neben ihr. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte dieser den Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeug der Wiesbadenerin.

Dadurch wurde das Fahrzeug an einen Bauzaun gedrückt. Die Schäden am Auto waren derart stark, dass sich die Türen auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen ließen und alle Scheiben auf der Fahrerseite zersprangen.

Die eingesperrte Fahrerin wurde durch die eintreffenden Polizistinnen und Polizisten aus dem Fahrzeug befreit und durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Sie erlitt mutmaßlich einen Schock.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrerin setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen LKW mit blauroter Aufschrift gehandelt haben. Das Kreiskennzeichen könnte KG- oder GK- gelautet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell