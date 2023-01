Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An Spiegel hängen geblieben

Weimar (ots)

Auf dem Weg zur Schule fuhr eine Schülerin mit ihrem Fahrrad gestern Morgen zu dicht an einem parkenden Auto in der Westvorstadt vorbei. Hierbei blieb sie an dem Seitenspiegel des VW hängen und beschädigte diesen massiv. Bevor sie ihren Weg fortsetzte, hinterließ die Radlerin einen Zettel mit Entschuldigung und Telefonnummer an dem Wagen. Da der Halter des Autos unter der Nummer allerdings niemanden erreichen konnte, informierte er die Polizei, welche die Verursacherin ausfindig machen konnte. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

