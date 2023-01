LPI-J: Unfall mit ungewissem Ausgang

Jena (ots) - Ein Zeuge informierte am Dienstagmorgen darüber, dass unbekannte Langfinger auf einer Baustelle in der Ebereschenstraße am Werk waren. Der oder die unbekannten Täter betraten die, gegen widerrechtliches Betreten gesicherte, Baustelle, indem sie den Bauzaun mit einem unbekannten Werkzeug auftrennten. Im Anschluss nahmen sie einen Baustrahler im Wert von ca. 300,- Euro an sich und entkamen unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

