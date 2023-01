Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit der Feuerwehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall, welcher mit einer über zweistündigen Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer einherging, ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Ortslage Trotz. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Bundesstraße aus Richtung Bürgel kommend in Richtung Eisenberg. In der Ortschaft geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur. Auf dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Löschfahrzeug der Gemeinde Schlöben. In der weitern Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, welche unfallbedingten Sachschaden aufwiesen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer indes blieben unverletzt.

